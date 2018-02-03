Aracında kurşun yağmuruna tutuldu

Nuripaşa Mahallesi'nde önceki akşam 21.00 sarılarında meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadesine göre şöyle gelişti. Arabasıyla evinin önüne gelen 60 yaşındaki Faruk Döner
, araçtan ineceği sırada kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Faruk Döner kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Mermiler etraftaki araç ve işyerlerine de zarar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Faruk Döner'i hastaneye kaldırdı. Döner yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan öldürülen Faruk Döner'in organize suç örgütü lideri Burak Döner'in babası olduğu öğrenildi.