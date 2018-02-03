Bir yılda 2.5 milyon hastaya hizmet

Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen birinci yıl etkinliğine Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Karabekmez, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Alper, Kamu Hastaneleri Daire Başkanları Sait Çelebi, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Hastane Başhekimi Op. Dr. Serkan Kılınç ve çeşitli illerden gelen sağlık müdürleri katıldı. Etkinlikte konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Kamu-Özel işbirliği ile inşa edilen 'şehir hastaneleri' projelerinin ilki olan Mersin Şehir Hastanesi, bir yılda önemli başarılara imza attı. Türkiye'nin en büyük dijital hastanesi' olma özelliğini de taşıyor. Bir yıldır hizmette olan Mersin Şehir Hastanesinde, 2 milyondan fazla kişiye hizmet verildi" dedi. Bahçacı, şehir hastanesinin 445'i doktor toplam 2 bin 534 çalışanla günde ortalama 24 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Bir yıl boyunca 568 bin 397 kişiye acil tedavi, 1 milyon 602 bin 847 kişiye ayakta tedavi, 88 bin 299 kişiyi yatakta tedavi, 230 bin 653 kişiye günübirlik tedavi gerçekleştirdik. Ayrıca, 69 bin 427 kişi ameliyatlı tedavi oldu. Hastanemiz yüzde 90 kapasite doluluk oranına ulaştı" diye konuştu.

"HASTA MEMNUNİYETİ % 95"

Hasta memnuniyeti oranının yüzde 95 olduğunu ifade eden Bahçacı, "Navigasyon uygulamasıyla özellikle hastaların en çok problem yaşadığı kaybolma sorunu ortadan kaldırılmıştır. Bu uygulama toplamda 3 bin kişi tarafından indirilip kullanılmaya başlanmıştır" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ÖRNEK ALIYOR"

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Karabekmez ise, "Toplamda 39'a yakın şehir hastanesi projelerimiz devam ediyor. Bu projeler batılı ve doğulu ülkeler arasından örnek alınıyor. Bu gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Serkan Kılınç da, Mersin Şehir Hastanesinin kentin sağlık turizmine de önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bir yılda 102 bin 957 yabancı uyruklu hastaya hizmet verilmiştir. Çoğunluğu, Kuzey Irak ve Suriye uyruklu hastalardır" dedi.