Her yıl sigaradan 6 milyon kişi hayatını kaybediyor

Dünya genelinde her yıl 6 milyon kişinin sigara ile ilişkili nedenlerden hayatını kaybettiğini vurgulayan Dr.Uz, "Bu sayının 2030 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Tütünün yanması sonucu sağlığa zararlı 7 binden fazla madde açığa çıkmaktadır. Sigarayla ilişkili akciğer, böbrek, mesane, serviks, yemek borusu, mide, pankreas kanseri gibi ile aort genişlemesi, katarakt, zatürre, diş eti iltihabı gibi diğer 18 hastalık tanımlanmıştır.

SİGARAYI BIRAKANDA RİSK AZALIYOR

İlginç olarak, sigarayı bırakalı 20 yıldan fazla olan bireylerde lösemi riski oldukça azalmaktadır. Erkekler, kadınlara nazaran daha riskli bulunmuş ve bu durum erkeklerin sigara içme alışkanlıklarına bağlanmıştır.

Sigara ve lösemi ilişkisi tam olarak anlaşılamamakla birlikte nikotin ve nikotinle ilişkili bazı maddelerin hayvan modellerinde kansere yol açtığı ortaya konulmuştur" dedi.

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