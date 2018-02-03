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İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu

'te ormana sayvan kurmaya giden işçileri taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı. ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 00:42
İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde ormana sayvan (baraka) kurmaya giden orman işçisini taşıyan kamyon akşam saatlerinde ilçeye dönüş sırasında şarampole uçtu.

Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda 112, , UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

KAMYONUN KASASINDA YOLCULUK EDİYORLARDI

İşçilerin büyük bir çoğunluğunun kamyonun kasasında yolculuk ettiği öğrenildi. Kazada yaralananlar Yenice Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin çıkartılması için AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

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İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu
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