Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yüzüklü yumruk silah sayıldı

Yüzüklü yumruk silah sayıldı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Yüzüklü yumruk silah sayıldı

Kadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G. K.'ye kaldırımda yürürken yumruklu saldırıda bulunan tutuklu G. (28) hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Anıl Koray G.'nin parmağında yüzük bulunan eliyle yumruk atması sonucu genç kızın burnundan yaralandığı belirtildi. Yüzüğü silah sayan savcılık saldırgan hakkında 'silahla kasten basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzüklü yumruk silah sayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN