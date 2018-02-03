Yüzüklü yumruk silah sayıldı

İstanbul Kadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G. K.'ye kaldırımda yürürken yumruklu saldırıda bulunan tutuklu Anıl Koray G. (28) hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Anıl Koray G.'nin parmağında yüzük bulunan eliyle yumruk atması sonucu genç kızın burnundan yaralandığı belirtildi. Yüzüğü silah sayan savcılık saldırgan hakkında 'silahla kasten basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

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