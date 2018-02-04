410 bin kazada 3 bin 530 can gitti

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 410 bin 367 trafik kaza
sında 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi, 303 bin 663 kişi yaralandı.
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2017'de 320 bin 764'ü yerleşim yerlerinde, 89 bin 603'ü bu yerlerin dışında olmak üzere 410 bin 367 trafik kazası meydana geldi. EN ÇOK YANDAN ÇARPMA
Kazalarda 54 bin 886 kayıtla "yandan çarpma", ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 171 ile "yayaya çarpma" ve 26 bin 677 ile "yoldan çıkma" takip etti.
Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 75 bin 209'u "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", 25 bin 33'ü "kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak", 16 bin 295'i de "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak"tan oluştu. İSTANBUL İLK SIRADA
Otomobil, kamyonet ve motosiklet,
trafik kazalarına en çok
karışan araç türleri arasında yer
aldı. Ölümlü ya da yaralamalı
trafik kazaları ile can kaybının
en çok yaşandığı il, 15 bin
492 kazada 211 kişinin hayatını
kaybettiği İstanbul oldu. İkinci
sıradaki Ankara'da ise can kaybı
ya da yaralanmanın olduğu 12
bin 354 trafik kazasında 180 kişi
yaşamını yitirdi.
En çok kaza ve ölümün kayıtlara geçtiği diğer iller ise sırasıyla İzmir, Antalya
ve Konya oldu. 2 MİLYAR 818 MİLYON TL CEZA
Polis ekiplerince, trafik kurallarına
uymadıkları ve eksiklikleri
olduğu gerekçesiyle yaya, yolcu,
sürücü ve araç plakalarına geçen
yıl 2 milyar 818 milyon 752 bin
396 lira ceza kesildi. 1 MİLYON 55 BİN ARAÇ MEN
Geçen yıl 114 bin 889 sürücüye
alkollü araç kullanmaktan,
185 sürücüye de 5 kez hız limitini
aşmaktan cezai işlem uygulandı.
Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 2017'de bir milyon 55 bin 110 araç trafikten men edildi.