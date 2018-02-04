Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Derede mahsur kalan karacaları kurtardılar

Derede mahsur kalan karacaları kurtardılar

’un Of ilçesi Solaklı Deresi ile Beşikdüzü ilçesi Ağasar Deresi’ne düşerek mahsur kalan karacalar için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri seferber oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 17:29
Derede mahsur kalan karacaları kurtardılar

Of ilçesi Solaklı Deresi'nde bir karacanın dereye düşerek mahsur kaldığı yönünde ihbar alınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Of Grup Amirliği hemen bölgeye intikal etti. İtfaiye görevlileri dereye inerek karacayı kurtardı. Kurtarma işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen karaca, sağlık sorununun olmadığının anlaşılması üzerine İtfaiye ekipleri tarafından Of Çamlık Mahallesi'ndeki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yine Beşikdüzü ilçesinde de karaca kurtarma operasyonu düzenledi. Ağasar Deresi'ne düşen ve dereden çıkamayarak mahsur kalan karacayı kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Beşikdüzü Grup Amirliği bölgeye intikal etti. Kurtarma operasyonuna başlandığı sırada karaca dereden kendi kendine çıkarak gözden kayboldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Derede mahsur kalan karacaları kurtardılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN