Derede mahsur kalan karacaları kurtardılar

Of ilçesi Solaklı Deresi'nde bir karacanın dereye düşerek mahsur kaldığı yönünde ihbar alınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Of Grup Amirliği hemen bölgeye intikal etti. İtfaiye görevlileri dereye inerek karacayı kurtardı. Kurtarma işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen karaca, sağlık sorununun olmadığının anlaşılması üzerine İtfaiye ekipleri tarafından Of Çamlık Mahallesi'ndeki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yine Beşikdüzü ilçesinde de karaca kurtarma operasyonu düzenledi. Ağasar Deresi'ne düşen ve dereden çıkamayarak mahsur kalan karacayı kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Beşikdüzü Grup Amirliği bölgeye intikal etti. Kurtarma operasyonuna başlandığı sırada karaca dereden kendi kendine çıkarak gözden kayboldu.