Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Düğünde maganda kurşunu: 2 çocuk yaralı

Düğünde maganda kurşunu: 2 çocuk yaralı

’nın Siverek ilçesinde düğünde rastgele havaya ateş açılması sonucunda 2 çocuk yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 16:52
Düğünde maganda kurşunu: 2 çocuk yaralı

Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Küptepe Mahallesi'nde M.Y.'nin düğün töreninde öğle saatlerinde gelinin getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada A.Y. (9) isimli kız çocuğu ile Y.B. (6) isimli erkek çocuğu kurşunların isabet etmesi ile yaralandı. Yaralanan çocuklar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların yakınları hastaneye akın etti. Çocuklar ilk tedavileri sonrası 'ya sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde maganda kurşunu: 2 çocuk yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN