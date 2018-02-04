Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı

Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı

’ın Yenişehir ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra gazetecilere röportaj verip kayıplara karışan şahıs, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 17:15
Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı

'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde 25 Aralık 2017'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurup, sabahleyin olay yerine giden basın mensuplarına cinayete ilişkin röportaj verdikten sonra kayıplara karışan zanlı Şeyhmus İ., polisin uzun süren takibi sonucunda dün kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı bugün hastanede yapılan sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

ZANLININ YAKINLARI BASIN MENSUPLARININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Zanlının adliyeye getirilmesi sırasında orada bekleyen aile yakınları konuyu takip eden basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehditler savurdu. Bu sırada zanlının ablası olduğunu söyleyen bir kadının zanlıya, "Başını dik tut. Paşama gül gibi bakacağız. Cezaevi kime kalmış" sözleri dikkat çekti.

Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı

Kokoreççiye silah çeken polislere adli ve idari soruşturma!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN