Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde 25 Aralık 2017'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurup, sabahleyin olay yerine giden basın mensuplarına cinayete ilişkin röportaj verdikten sonra kayıplara karışan zanlı Şeyhmus İ., polisin uzun süren takibi sonucunda dün kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı bugün hastanede yapılan sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

ZANLININ YAKINLARI BASIN MENSUPLARININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Zanlının adliyeye getirilmesi sırasında orada bekleyen aile yakınları konuyu takip eden basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehditler savurdu. Bu sırada zanlının ablası olduğunu söyleyen bir kadının zanlıya, "Başını dik tut. Paşama gül gibi bakacağız. Cezaevi kime kalmış" sözleri dikkat çekti.

Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı