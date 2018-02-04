Eşinin desteğiyle önce lösemiyi sonra felci yendi

Sakarya
'nın Erenler ilçesinde çiftçilikle uğraşan İsmail Uslu, çok sevdiği eşinin desteğiyle hem yıllarca mücadele ettiği lösemiyi hem de beyin kanaması sonucu geçirdiği felci yenmeyi başardı. Bir çocuk babası Uslu, bir türlü geçmeyen grip hastalığı yüzünden hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda lösemi teşhisi konulan İsmail Uslu, kardeşinden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Ancak 2 yıl sonra da yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirdi ve vücudunun sağ tarafı felç kaldı. Uslu, çok sevdiği eşinin desteğiyle bu hastalığı da büyük ölçüde yenmeyi başardı. "4 YIL MÜCADELE ETTİM"
Uslu, şimdi kalbine takılan stentle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yaşadığı bu zorlu sürece rağmen azmi ve kararlılığıyla tüm hastalara örnek olan Uslu, "Lösemi tedavisi görürken almış olduğum kemoterapilerden dolayı kalem ucu kadar daha önce beyin kanaması geçirmişim ama bana etki etmemiş. İkincisi ağır oldu, beni felç etti. Yaklaşık 4 yıl felçle mücadele ettim. Eşimin hakkını ödeyemem. Onunla yaşlanmak istiyorum" diye konuştu.