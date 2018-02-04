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Hastaneyi yasa boğan ölüm

'nin Merkezefendi ilçesinde mesai bitimi eve giderken servis minibüsünün altında kalarak yaralanan , görev yaptığı hastanede bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 15:32
Hastaneyi yasa boğan ölüm

Kaza, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Murat Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki özel bir hastanenin finans bölümünde görev yapan (36), mesai bitiminde evine gitmek için hastaneden çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları devam eden ve trafiğin tek şeritten verildiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Günay, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir servis minibüsünün altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaklaşık 10 metre sürüklenen Günay, çevredeki vatandaşların 112 Acil Servisi araması ile hemen çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Feray Günay, dün Denizli merkez Ulu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Sarayköy ilçesinde defnedildi. Hastanede çalışan doktorlar ise yol çalışmasının 6 aydır bitirilememesine ve trafiğin tek şeritten devam ettiği yolda trafik önlemlerinin alınmamasına sosyal medyadan tepki gösterdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hastaneyi yasa boğan ölüm
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