İstanbul için önemli uyarı!

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul'u adeta çepeçevre kuşatan yağış yüklü bulutlar, meteoroloji radarına böyle yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

LODOS UÇAKLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar, dakikalarca havada tur attı. Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan uçaklardan bir tanesi ise pisti "pas" geçti. Atatürk havalimanında iniş için adeta sıraya giren uçaklar ise kameralara yansıdı. İstanbul'da iki günden bu beri etkisini sürdüren lodos, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalan uçaklar zor anlar yaşadı. İnişe geçen çok sayıda uçak, lodos nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Lodosun etkisiyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar İHA kameraları tarafından görüntülendi. Rüzgara bağlı gecikmeler nedeniyle dün akşam saatlerinde bir uçak ise yakıt kritiğine girdiği için Ankara'ya yönlendirildi.

Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yönü de değiştirilirdi. İnişler Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi. İniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki mesafe arttırılırken, iniş için sıraya giren uçaklar da İstanbul hava sahasında yoğunluğa neden oldu. Uçakların sıraya girdiği o anlar kameralara ve radar ekranlarına yansıdı. Kayıtlarda uzun uçak kuyruğu oluştuğu görüldü. Atatürk Havalimanına inmek için sıraya giren uçaklar rüzgar nedeniyle ortalama 30 ila 45 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapabildi.

İŞTE İL İL SON DURUM

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı bulutlu 12

İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Adana:Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya:Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Samsun:Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 22

Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum:Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 2

Diyarbakır:Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14