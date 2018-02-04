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’da korkutan

Beyoğlu Kasımpaşa’da 4 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. anı ve vatandaşların panik halde kaçışı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 16:50
İstanbul’da korkutan yangın

, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Akbaba Yokuşu üzerindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa bir süre sonra dumanların yerine alevler aldı. Binadan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Fatih İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya 4 bir yandan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına geçildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle büyük panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin şiddetinin artırmasıyla bazı vatandaşların çevrede kaçıştığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirdi. Binada oturan bir vatandaş ise kendisini uzaklaştırmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterdi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul’da korkutan yangın
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