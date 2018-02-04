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İzmit’te traktör minibüsle çarpıştı: 4 yaralı

’nin İzmit ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan traktörün panelvan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 17:12
İzmit’te traktör minibüsle çarpıştı: 4 yaralı

Kaza 14.00 sıralarında İzmit Malta Mahallesi Bekirdere viyadükleri altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Aydınlı idaresindeki 54 PK 941 plakalı traktör,viyadük altındaki yoldan yokuş aşağıya doğru inerken birden kontrolden çıktı. Hafif ıslak zeminde kaymaya başlayan traktör, Mustafa yavuz 61 KJ 093 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücü Hüseyin Aydınlı, minibüs sürücüsü Mustafa Yavuz ve aynı araçtaki Ali Osman Yavuz ve Emre Aydınlı kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlardan yola dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda polis ekipleri önlem alırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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İzmit’te traktör minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
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