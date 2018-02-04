Kadınlar kadın doktoru darp etti

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz, dün akşam yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre, S.Ü. ve Z.Ü.'nün saldırısına uğradı. Kadınlar, hastanede tedavi gören babalarının ölümüyle ilgili suçladıkları Uzm. Dr. Çıkmaz'a tokat ve yumruk attı. Saldırganlar kaçarken, yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Tuba Çıkmaz aynı hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DERİNDEN ETKİLEDİ

Edirne Tabipler Odası da, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kentte şiddet olmamasıyla yıllardır övündüklerini ancak dün akşam meydana gelen olayın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Edirne Valisi Günay Özdemir de hastanede tedavisi süren Dr. Tuba Çıkmaz'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.