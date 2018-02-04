Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadınlar kadın doktoru darp etti

Kadınlar kadın doktoru darp etti

Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden bir hastanın iki kızı, kadın doktoru darp etti. ve yumruklara maruz kalan doktor Uzm. Dr. tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 4.2.2018
Kadınlar kadın doktoru darp etti

Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Uzm. Dr. , dün akşam yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre, S.Ü. ve Z.Ü.'nün saldırısına uğradı. Kadınlar, hastanede tedavi gören babalarının ölümüyle ilgili suçladıkları Uzm. Dr. Çıkmaz'a ve yumruk attı. Saldırganlar kaçarken, yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Tuba Çıkmaz aynı hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DERİNDEN ETKİLEDİ
Edirne Tabipler Odası da, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kentte şiddet olmamasıyla yıllardır övündüklerini ancak dün akşam meydana gelen olayın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Edirne Valisi Günay Özdemir de hastanede tedavisi süren Dr. Tuba Çıkmaz'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar kadın doktoru darp etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN