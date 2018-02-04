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Karısının acısına 6 saat dayanabildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018
Karısının acısına 6 saat dayanabildi
'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 70 yaşındaki kadının eşi de yaklaşık 6 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Nazlı Cerit, kozalak toplarken uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin vefat haberine üzülen Şükrü Cerit de (71) yaklaşık 6 saat sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cerit çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Karısının acısına 6 saat dayanabildi
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