Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kepçede gelin damat

Kepçede gelin damat

’nin Pamukkale ilçesinde kepçe operatörü olan damat, gelini almaya kepçe ile gitti. Gelin ile damadı kepçenin önünde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 17:26
Kepçede gelin damat

'nin Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde ikamet eden Ali Karan, Serra Işık ile evlenmeye karar verdi. Kepçe operatörü olan ve düğününde bir farklılık yapmak isteyen Karan, gelini almaya kepçeyle gitti. Kepçeyi kullanması için başka arkadaşına veren Karan, kendisi kepçenin önüne binerek gelin evine gitti. Dün gerçekleşen düğünde kepçenin evin önüne geldiğini görenler, ilk önce anlam veremese de damat ve gelin kepçeye binince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evden gelini alan Ali Karan, Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde kepçe ile düğün konvoyuna katıldı. Kepçe ile düğün konvoyunun önüne geçen damat ile gelin şehir turu atarken, şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da o anları cep telefonlarına kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kepçede gelin damat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN