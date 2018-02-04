Keşan’da çöpler ortada kaldı

Edirne
'de Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle işe çıkmadı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önünde toplanan işçiler, maaşlarını üç aydan bu yana alamadıklarını öne sürerek işe çıkmayacaklarını yetkililere iletti. Müdürlük bünyesinde çalışan yaklaşık 70 işçi ve çöp araçları önceki gün Keşan'da çöp toplamaya çıkmadı. Gün içinde sadece bir araç şehir merkezinde belli noktalarda çöpleri toplarken; yaklaşık 10 işçi de ilçedeki sokakların bazılarını süpürdü. Müdürlük bünyesindeki diğer araçlar ve işçiler hizmet vermedi. Maaşlarını alamadıklarından ötürü mağdur olduklarını ifade eden işçiler, "Bizler, 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Maaşlarımızı alamadığımızdan ötürü ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Haklarımızın ve maaşlarımızın bir an önce verilmesini istiyoruz. Maaşlarımız düzenli yatmadığından ötürü esnafa ve kredi kartlarına borçlandık. Biz, maaşlarımızın düzenli olarak yatırılmasını istiyoruz. Keşan halkının da bizleri anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" dedi. Keşan'da temizlik işinde çalışan işçilerinin çöpleri toplamaması ise en çok karton toplayanlara yaradığı görüldü. BAŞKAN YARDIMCISINA 12 BİN TL MAAŞ
Geçtiğimiz günlerde Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
yaptığı açıklamada belediyede görev yapan belediye başkan yardımcılarının 12 bin liraya varan maaş aldığını dile getirdi. İlçede birçok kesimden gelen tepkiler sonrası bir belediye başkan yardımcısı görevden alınırken CHP
'li Keşan Belediyesi'nde halen 4 Belediye Başkan yardımcısı görev yapıyor.