Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Keşan’da çöpler ortada kaldı

Keşan’da çöpler ortada kaldı

’nin Keşan ilçesinde temizlik işlerinde çalışanlar, ’li belediye üç aydır maaşlarını ödeyemediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti

Turgay BALCI
TURGAY BALCI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018
Keşan’da çöpler ortada kaldı
'de Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle işe çıkmadı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önünde toplanan işçiler, maaşlarını üç aydan bu yana alamadıklarını öne sürerek işe çıkmayacaklarını yetkililere iletti. Müdürlük bünyesinde çalışan yaklaşık 70 işçi ve çöp araçları önceki gün Keşan'da çöp toplamaya çıkmadı. Gün içinde sadece bir araç şehir merkezinde belli noktalarda çöpleri toplarken; yaklaşık 10 işçi de ilçedeki sokakların bazılarını süpürdü. Müdürlük bünyesindeki diğer araçlar ve işçiler hizmet vermedi. Maaşlarını alamadıklarından ötürü mağdur olduklarını ifade eden işçiler, "Bizler, 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Maaşlarımızı alamadığımızdan ötürü ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Haklarımızın ve maaşlarımızın bir an önce verilmesini istiyoruz. Maaşlarımız düzenli yatmadığından ötürü esnafa ve kredi kartlarına borçlandık. Biz, maaşlarımızın düzenli olarak yatırılmasını istiyoruz. Keşan halkının da bizleri anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" dedi. Keşan'da temizlik işinde çalışan işçilerinin çöpleri toplamaması ise en çok karton toplayanlara yaradığı görüldü.

BAŞKAN YARDIMCISINA 12 BİN TL MAAŞ
Geçtiğimiz günlerde Keşan Belediye Başkanı yaptığı açıklamada belediyede görev yapan belediye başkan yardımcılarının 12 bin liraya varan maaş aldığını dile getirdi. İlçede birçok kesimden gelen tepkiler sonrası bir belediye başkan yardımcısı görevden alınırken 'li Keşan Belediyesi'nde halen 4 Belediye Başkan yardımcısı görev yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Keşan’da çöpler ortada kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN