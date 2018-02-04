Rize’de trafik kazası: 7 yaralı

Kaza saat 14.00 sıralarında Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamlıhemşin'den Ayder istikametinde gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 AR 040 plakalı otomobil karşı yönden gelen 34 SB 5139 plakalı otomobil ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve ilçe belediyesi Zabıta ekipleri yaparken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışma sonucu iki araç kullanılamaz hale gelirken, yol kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile ulaşım tekrar normale döndü.