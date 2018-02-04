Vosvos Kulübü kan bağışı için farkındalık yarattı

Denizli Vosvos Kulübü (DENVOS), kan bağışını arttırmak ve farkındalık oluşturmak için 45 üyeyle, konvoy oluşturup, etkinlik düzenledi. Kulüp üyeleri oluşturulan 12 araçlık konvoyla 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanında toplandı. Burada vosvos araçlarıyla bir süre bekleyen ve vatandaşların kan bağışı yapmaları için dikkat çekmeye çalışan kulüp üyeleri, daha sonra Çınar Kan Bağış Merkezine gitti. Kulüp üyeleri 25 ünite, çevredeki vatandaşların da katılımıyla toplam 40 ünite kan bağışı yapıldı.

Kulüplerinin geçmişi eskilere dayandığını belirten Denizli Vosvos Kulübü Başkanı Önder Şentürk, vosvosların kendileri için dostluk ve barışı simgelediğini dile getirdi. Şentürk, "Vosvos araçları bizim için aşk, arkadaş, yeri geldiği zaman eş oluyor. Sosyal proje olarak bugün kan bağışı yapmak istedik. 45 katılımcıyla 25 ünite kan vereceğiz. Bir ünite kan üç hayat demek, tüm Denizli halkını kan bağışı için davet ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe aracıyla katılan müzisyen Ozan Karpuz, "Vosvoslarımızla kan bağış kampanyasına katıldık, destek oldu. Ben de en azından bir müzisyen olarak ve vosvos sahibi olarak da, bu tür etkinliklere katkı vermeye çalışıyoruz. Nostaljik, eski arabalar insanlar üzerinde çok sempati uyandırıyorlar, bu sempatiyle birlikte, kan bağışı ve bu tarz sosyal projelere destek için araçlarımızla her yerde olmaya çalışıyoruz. Araçlar insanlar üzerinde bir sempati uyandırdığı için bu araçlarla geldik ve farkındalık oluşturduğumuzu anlayan vatandaşlarımız da kan bağışını yapacak" dedi.

Araçları gören bazı vatandaşlar, araçların yanına giderek onlarla cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.