Yük asansörü düştü: 2 işçi yaşamını yitirdi

Samsun
'un İlkadım ilçesinde yakınlarının haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu 2 işçi asansör boşluğunda bulundu.
Boyacı Nurettin Oruç ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir'den haber alamayan aileleri, polise başvurdu. İşçileri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Oruç ve Özdemir'in en son çalıştıkları binaya geldi. Binada araştırma yapan ekipler, asansör boşluğunda işçilerin cansız bedeniyle ulaştı. İşçilerin, asansör halatının kopması sonucu dördüncü kattan düşerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.