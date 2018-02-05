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’da bir ’e ait iş yeri yandı

’nın Köln şehrinde bir ’e ait iş yerinde bu sabah çıktı. Köln itfaiyesinin 21 araç ve 65 itfaiye eri ile müdahale ettiği yangın, işletmede büyük hasar meydana getirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 23:28
Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

'nın Köln şehrinde bir 'e ait iş yerinde çıktı.

Köln itfaiyesinin 21 araç ve 65 itfaiye eri ile müdahale ettiği yangın, işletmede büyük hasar meydana getirdi. Bir saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, Köln İtfaiyesi yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. İş yerindeki malzemeler ve ürünlerin tamamının ise yandığı gözlendi.

İşletme çalışanları, soruşturmanın devam ettiğini, bu nedenle herhangi bir açıklama yapamayacaklarını belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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