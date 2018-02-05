Baba-oğula 30 yıl arayla ameliyat

Adana'da yaşayan Ali Subaşı (33) ikinci kez baba olduğunda dünyalar adeta onun olmuştu. Ancak oğlu Talha kendisiyle aynı kaderi paylaşmış, dünyaya doğumsal kalp hastası olarak gözlerini açmıştı. Üstelik Talha'nın kalbindeki problemler kendi kalbindeki anomalilerden daha karmaşıktı. Baba Ali Subaşı da henüz 3 yaşındayken Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu tarafından uygulanan başarılı ameliyatla kalbindeki anomaliler giderilmişti. Tetkiklerde Talha Subaşı'nın kalbinde doğumsal kalp hastalıkları arasında oldukça nadir görülen ve 5 ayrı anomaliden oluşan bir durum hastalığı tespit edildi. Acıbadem Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sarıoğlu, "Ameliyatla kalpten çıkan damarın, kendisine ait olan karıncıktan çıkmasını sağlayacak şekilde, kalbin içine yeni bir bölme yaptık. Akciğerlere giden kapaktaki bozukluğu giderdik, ayrıca bir kapakçık yerleştirdik. Bunların yanı sıra akciğer damarlarını yeniden yapılandırdık, böylelikle kalbi anatomik olarak normal hale getirmiş olduk" dedi.

BUGÜN NELER OLDU