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'de trafik sı: 13 yaralı

'in Savaştepe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüsteki 13 kişi hafif yaralandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 07:51 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 07:51
Balıkesir'de trafik kazası: 13 yaralı

Savaştepe yolu Mecidiye Mahallesi yakınlarında Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak, mezarlık duvarına ve ağaçlara çarptı.

da sürücü ile Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere 13 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları da ambulanslarla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Balıkesir'de trafik kazası: 13 yaralı
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