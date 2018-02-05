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'da sı: 1 ölü, 2 yaralı

'da, otomobilin 4 metre yükseklikten bankete devrilmesi sonucu meydana gelen sında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 06:39 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 06:39
Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nedir Cumhur yönetimindeki 61 DZ 852 plakalı otomobil, Aladağ Mahallesi Gölbucağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik mesafeden bankete devrildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücü Cumhur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan C.F. (29) ve S.N.K. (3) ise ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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