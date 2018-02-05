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'' soygununda kuzen tutuklandı

'da kuzeninin iş yerinden '' serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. Daha önce yakalanarak tutuklanan iki kişinin ardından, işyeri sahibinin olaya karıştığı belirlenen kuzeni Sevgi Asan da tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 01:39
'Bitcoin' soygununda kuzen tutuklandı

Geçen ay Akyazı'da bilişim ofisinden sanal para '' serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı.

İKİ KİŞİ YAKALANMIŞTI

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YEĞEN DE İŞİN İÇİNDEYMİŞ

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan'ın kuzeni Sevgi Asan'ın da karıştığını tespit etti.

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Hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi Asan çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu. Sevgi Asan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Bitcoin' soygununda kuzen tutuklandı
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