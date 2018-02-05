Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

'da, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 06:59
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mahmut Balcı (29) idaresindeki 41 LG 822 plakalı minibüs, -Sinop Karayolu Bük köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

da Emine Şen (73) hayatını kaybederken, sürücü Balcı ile Ayşe Çalışkan (60), Naime Çalışkan (48), Sabire Öztürkel (26), Fatma Hafize Koç (33), Emine Güngör (52), Hasan Akça (61), Reşit Akça (32), Mehmet İşler (33), 5 yaşındaki ve 2 yaşındaki Miraç Öztürkel yaralandı.

Yaralılardan Ayşe Rumeysa Çalışkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, devrilen minibüste bulunanların, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gitmek için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Samsun'un Vezirköprü ilçesine gitmek için yola çıktıkları kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN