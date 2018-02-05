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Dev platformu tekrar Boğaz'da

'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan dev platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 12:26
Dev petrol platformu tekrar Boğaz'da

Geçtiğimiz çarşamba günü 10.45 sıralarında nden 'na giriş yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapılmış fakat başarılı olunamamıştı. Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. Platform köprüye yakın geçerken çekilen görüntüler, boğaz manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki 'GSP Saturn' isimli Panama bayraklı dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde boğazdan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden boğaza girdi. 'na giren petrol platformunun geçişi havadan görüntülendi. Dev platformun köprüye yakın geçmesi ve boğaz manzarası muhteşem görüntülere sahne oldu.

Dev petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

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Dev petrol platformu tekrar Boğaz'da
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