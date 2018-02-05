Fırtına gemiyi karaya savurdu

İstanbul
ve çevresinde üç gündür etkili olan şiddetli fırtına dün deniz trafiğini felç etti. İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO
), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Zeytinburnu
açıklarında "Tallas" adlı yük gemisi, fırtına nedeniyle karaya vurdu. Kamboçya bayraklı gemi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek sahil kenarındaki kayalıklara çarptı. Geminin bağlı olduğu Rus şirketin iflas ettiği, geminin 2015'te Marmara açıklarında bırakıldığı bildirildi. Gemideki 5 kişilik mürettabat, yardım çağrısı üzerine kurtarılmıştı. Sarıyer'de şiddetli rüzgar
nedeniyle bir gecekondunun çatısı uçtu. Ferahevler Avşar Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, geceden bu yana aramalarına rağmen Sarıyer Belediyesi
yetkililerinin gelmediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Silivri'de ise şiddetli lodostan dev dalgalar oluştu. Lodos, kıyı kesimlerde bazı demir dubaların kopmasına neden oldu. Lodos'un etkisiyle dalgakıran mevkisinde boyu 2 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. METEOROLOJİDEN UYARI Meteoroloji
, İstanbul ve çevresi için fırtınanın giderek artacağı yönünde uyarıda bulundu. Kuvvetli yağmurun da eşlik edeceği fırtına, İstanbul'da zorlu bir hafta başlangıcına neden olacak. Rüzgarın, 80 km civarında esmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 4 otomobilde hasar oluştu. Trabzon'un Çaykara ilçesinde de Yusuf Abanoz isimli vatandaş yayla yolunda mahsur kaldı. Abanoz donmak üzereyken kurtarıldı. Zonguldak'ın Karadeniz. Ereğli ilçesinde ise yolcu minibüsü yerlerin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. METROBÜS KAZA YAPTI: 11 YARALI
Haramidere'de
dün akşam 19.00 sıralarında Avcılar yönüne giden metrobüs kayganlaşan yolda duramayarak durakta yolcu alan öndeki metrobüse çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.