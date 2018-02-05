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Fırtına gemiyi karaya savurdu

’da, açıklarında demirli yük gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya vurdu. Haramidere’de de yağmurda kayganlaşan yolda metrobüs kaza yaptı, 11 kişi yaralandı

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL SONER KOÇER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Fırtına gemiyi karaya savurdu
ve çevresinde üç gündür etkili olan şiddetli fırtına dün deniz trafiğini felç etti. İstanbul (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. açıklarında "Tallas" adlı yük gemisi, fırtına nedeniyle karaya vurdu. Kamboçya bayraklı gemi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek sahil kenarındaki kayalıklara çarptı. Geminin bağlı olduğu Rus şirketin iflas ettiği, geminin 2015'te Marmara açıklarında bırakıldığı bildirildi. Gemideki 5 kişilik mürettabat, yardım çağrısı üzerine kurtarılmıştı. Sarıyer'de nedeniyle bir gecekondunun çatısı uçtu. Ferahevler Avşar Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, geceden bu yana aramalarına rağmen yetkililerinin gelmediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Silivri'de ise şiddetli lodostan dev dalgalar oluştu. Lodos, kıyı kesimlerde bazı demir dubaların kopmasına neden oldu. Lodos'un etkisiyle dalgakıran mevkisinde boyu 2 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.

METEOROLOJİDEN UYARI
, İstanbul ve çevresi için fırtınanın giderek artacağı yönünde uyarıda bulundu. Kuvvetli yağmurun da eşlik edeceği fırtına, İstanbul'da zorlu bir hafta başlangıcına neden olacak. Rüzgarın, 80 km civarında esmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 4 otomobilde hasar oluştu. Trabzon'un Çaykara ilçesinde de Yusuf Abanoz isimli vatandaş yayla yolunda mahsur kaldı. Abanoz donmak üzereyken kurtarıldı. Zonguldak'ın Karadeniz. Ereğli ilçesinde ise yolcu minibüsü yerlerin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

METROBÜS KAZA YAPTI: 11 YARALI
Haramidere'de dün akşam 19.00 sıralarında Avcılar yönüne giden metrobüs kayganlaşan yolda duramayarak durakta yolcu alan öndeki metrobüse çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
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Fırtına gemiyi karaya savurdu
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