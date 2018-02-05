İstanbul Boğazı'ndan "Petrol platformu" geçti

Petrol arama platformu taşıyan, 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçen gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürüyor.

Köstence Limanı'na gideceği öğrenilen Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler eşlik etti.

Bir süre önce İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamayan gemi geri dönmüş, Yenikapı açıklarına çekilmişti.