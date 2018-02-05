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'ndan "Petrol platformu" geçti

Petrol arama platformu taşıyan, 110 metrelik kuleleri olan gemi, akşam saatlerinde 'nün altından geçiş yaparak 'e doğru ilerlemeye başladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 19:16
İstanbul Boğazı'ndan Petrol platformu geçti

Petrol arama platformu taşıyan, 110 metrelik kuleleri olan gemi, 'ndan geçişini tamamladı.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares, Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Dev petrol platformu tekrar Boğaz'da

'nün altından geçen gemi, 'e doğru seyrini sürdürüyor.

Köstence Limanı'na gideceği öğrenilen Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler eşlik etti.

Dev petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Bir süre önce İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamayan gemi geri dönmüş, Yenikapı açıklarına çekilmişti.

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İstanbul Boğazı'ndan "Petrol platformu" geçti
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