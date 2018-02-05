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'de bina girişinde göçük meydana geldi

'de, inşaat alanında göçük meydana geldi. 4 katlı binanın girişi de çökünce binadakiler tahliye dildi. Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Bahriye sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat alanında, yağışlı havanında etkisiyle büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. 12 dairenin bulunduğu binanın giriş bölümünün tamamen çöktüğünü gören bina sakinleri durumu polis ve ye haber verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 10:01
Maltepe'de bina girişinde göçük meydana geldi

Olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında yaşlı bir kadın gözyaşı döktü. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

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Maltepe'de bina girişinde göçük meydana geldi
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