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/ Afrin'den 'deki sivilleri füzeyle vurdu

Terör örgütü /'nın Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye sınırındaki ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. Azez'deki Özgür Suriye Ordusu kaynakları, örgütün saldırıyı Afrin'in Bafiluyn Dağı mevkinden ateşlediği füzeyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 19:41
PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri füzeyle vurdu

/'nın Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki ilçesini füzeyle hedef aldığı saldırıda, isabet alan sivil bir araçta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularından Ebu Muhammed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ağır olan yaralılardan 3'ünü ilk müdahalenin ardından çevre ve Türkiye'deki hastanelere sevk ettiklerini söyledi.

PYD/PKK Azez'deki mülteci kamplarına saldırdı

TERÖRİSTLERİN HEDEFİNDE SİVİL YERLEŞİM MERKEZLERİ VAR

PYD/PKK, Afrin üzerinden sık sık Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.

Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi.

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PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri füzeyle vurdu
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