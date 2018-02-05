Rampada bırakılan belediye otobüsü kayarak çocuk parkına düştü

Trabzon’da bir belediye otobüsü şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için rampada bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak çocuk parkına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın sabaha karşı olması ve bu sırada parkta hiçbir çocuğun olmaması faciayı önledi.
Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:22Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:24
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi'nde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde KTÜ Farabi Hastanesine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün ihtiyaç molası nedeniyle rampada bırakıldı.