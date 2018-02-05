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bırakılan kayarak na düştü

’da bir şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak na düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın sabaha karşı olması ve bu sırada parkta hiçbir çocuğun olmaması yı önledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:24
Rampada bırakılan belediye otobüsü kayarak çocuk parkına düştü

'un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi'nde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde KTÜ Farabi Hastanesine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün ihtiyaç molası nedeniyle bırakıldı.

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Rampada bırakılan belediye otobüsü kayarak çocuk parkına düştü
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