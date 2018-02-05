Savcı akrabasının verdiği zarflar hayatını kararttı

Savcılar Yücel ve Tütüncü, eski başsavcısı Küçük hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

SAVCILAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 13 Mayıs 2016 tarihinde, 2 mektup geldi. Mektuplarda gönderici olarak M.Ö. ve S.Y.'nin isimleri yazarken, mektuplarda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü'nün FETÖ ile irtibatlı oldukları, FETÖ mensubu 'üst düzey' kişiler ile görüşme yaptıkları iddia edildi. Bunun üzerine Erdal Yücel ve Serhat Tütüncü iftira suçlamasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine polis, mektupların gönderildiği PTT şubesi ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Polis, mektupları gönderdiği belirlenen Faruk Gün'ü, 2016 yılının Ekim ayında gözaltına aldı. Gün, ifadesinde mektupları yaşlı bir adamın kendisine verdiğini, kendisine bakmayan oğullarını ve kendisini kabul etmeyen huzurevini savcılığa şikayet ettiğini söyledi. Faruk Gün, ayrıca Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'ün, annesinin teyzesinin oğlu olduğunu belirtti.

Akrabası Faruk Gün'e, postaya atması için "sözde" ihbar mektupları veren kişi, eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük çıktı.

AKRABA ÇIKTILAR

Yapılan incelemede Faruk Gün'ün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük ile telefon görüşmeleri tespit edildi. Mektup üzerindeki göndericilerin sahte olduğunu belirleyen savcılık, zarf üzerindeki el yazılarını incelemeye gönderdi. Yazıların, Faruk Gün'ün el yazısı ile uyuştuğu tespit edildi. Bu sırada mektuplar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderildi. HSK, iki savcı hakkındaki iddiaları incelerken, herhangi bir soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Savcılığın soruşturması kapsamında mektupları gönderdiği belirlenen Faruk Gün, 3 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MEKTUPLARI BAŞSAVCININ VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Faruk Gün, tutuklanmasının ardından yeniden cezasının indirilmesi talebiyle İstanbul Bölge Adliyesi'ne gönderilmek üzere Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Gün, ifadesinde, 'iftira' suçundan 3 yıl 20 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini belirterek, yeni ifadesinde olayı tüm gerçekleri ile anlatacağını belirtti.

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Erdal Yücel ve Serhat Tütüncü'yü hiçbir şekilde tanımadığını belirten Faruk Gün, şunları kaydetti:

"Kendilerini bir kez dahi görmedim. Ne bir düşmanlığım ne bir husumetim yoktur. Bu olayı ve bu mektupları bana getiren şahıs eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'tür.

Tarihini hatırlamadığım bir zamanda beni makamına çağırarak 'acil seninle görüşmem gerek' dedi. Ben de makam odasına gittim. Çay içerken, 'Faruk sana daha önce bahsettiğim devlet menfaatleriyle ilgili bir durum vardı' dedi. Oturduğu masanın çekmecesini açarak, 2 adet hatırladığım kadarıyla açık kahverengi tamamen kapalı olduğunu gördüğüm zarfları verdi. Bana 'Okuyacağım adresleri zarfların üzerine yaz' dedi ve bir kalem uzatarak kağıttan adresleri okumaya başladı. Ben de söylemiş olduğu adresleri zarfların üzerine ayrı ayrı yazdım. Daha sonra alıcı kısmına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na diye yazdırdı.

BAŞSAVCI İLE DİYALOGLARINI ANLATTI

Faruk Gün, gözaltına alındığı sırada Mustafa Küçük'ü aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beni emniyete götürdüler. Emniyette sadece bir fotoğraf gösterdiler. Bana, 'Bu sen misin?' diye sordular, ben de 'Evet, benim' dedim ve o anda eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'ün bana postaneden at dediği zarflarla ilgili olduğunu anladım. Çünkü bana gösterilen fotoğraf postanede çekilmişti. Daha sonra savcılığa sevk edildim. Savcılıkta ifade için beklerken Mustafa Küçük'ü aradım. 'Ağabey neler oluyor beni emniyetten aldılar. Şimdi savcılığa getirdiler, bana attırdığın zarflardan dolayı getirildim. Benim emniyetle savcılıkta ne işim olur' dedim. O da bana, 'Faruk merak etme, sıkıntı yok, halledeceğim. Sen sadece zarfları yaşlı birinden aldığını söyle. Başka bir şey söyleme. Benden aldığını sakın söyleme. Yanlış bir anlaşılma var, bana güven halledeceğim' dedi. Daha sonra mahkemeye sevk edildim. Mahkemeye çıkmadan yine aradım. Bana yine aynı şeyleri söyledi. 'Bana güven ifadeyi ver, ben halledeceğim' dedi. Ben de 'Benim savcılıkta, mahkemede ne işim var nasıl bir bela açtın' dedim."

BAŞSAVCI HAKKINDA HSK'YA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü, Kocaeli Cumhuriyet eski Başsavcısı Mustafa Küçük hakkında şikayetçi oldu. İddiaları inceleyen HSK tarafından müfettiş görevlendirildi. Darbe girişiminin ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Küçük, soruşturma devam ederken, emekli olarak görevinden ayrıldı.

100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Tütüncü, Kocaeli Cumhuriyet eski Başsavcısı Küçük hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. Yücel ve Tütüncü'nün avukatı, dava dilekçesinde 13 Mayıs 2016 tarihinde gönderilen mektupta, FETÖ/PDY yapılanmasını destekleyen kişilerle irtibatlı oldukları, yapılacak operasyon bilgilerinin örgüt üyeleriyle önceden paylaşıldığı ve bilgi sızdırıldığı, ayrıca Yücel'in Elazığlı olması nedeniyle Doğu kökenli kişilerin adliyedeki işlerinde kolaylıklar sağladığına yönelik iftiralar bulunduğunu belirtti.