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Şehit 'ın fotoğrafı okuluna asıldı

'ın Reyhanlı ilçesinde 31 Ocak günü terör örgütü tarafından atılan roketler sonucu şehit olan 17 yaşındaki 'ın fotoğrafı okulunun girişine asıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:37
Şehit Fatma Avlar'ın fotoğrafı okuluna asıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı bir şekilde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü tarafından Reyhanlı'ya atılan roketler nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. 'ın Reyhanlı, Hassa, Kırkhan ve Kumlu ilçelerinde yarıyıl tatili bir hafta daha uzatıldı. 12 Şubat'a kadar ara verilen eğitim sonrasında telafi dersleri düzenleneceği öğrenildi.

Öte yandan, 31 Ocak 2018 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü YPG-PYD tarafından atılan roketin düşmesi sonucu evlerinde uyurken şehit olan 17 yaşındaki 'ın eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde de sessizlik hakim oldu. Şehit Avlar'ın fotoğrafı okulun girişine asıldı. Fotoğrafın altına ise "Unutmayacağız" yazıldı.

11. sınıf öğrencisi olan şehit Avlar'ın derslerinde başarılı olduğu, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi.

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Şehit Fatma Avlar'ın fotoğrafı okuluna asıldı
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