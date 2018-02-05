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'da operasyonu

'ın Edremit ilçesinde bir minibüste 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 08:41 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 10:21
Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinin Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, aracın taına gizlenmiş 113 pakette 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu operasyonu

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Van'da uyuşturucu operasyonu
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