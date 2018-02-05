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'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

'da, yolcu otobüsünün yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır, 21 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 08:04 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 09:56
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında -Erciş karayolunun 30'uncu kilometresindeki Tasmalı mevkiinde meydana geldi. 'dan Van'a giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. , 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla, Van 100. Yıl Üniversitesi Ara��tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Yolcu otobüsü yan yattı: 2 ölü, 21 yaralı

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Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
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