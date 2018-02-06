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1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar

Kapalıçarşı’da bulunan tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda tuvalete bakan şahıs ile çevredeki bir esnaf yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 12:33
1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar

Olay Bağlarbaşı Mahallesin Kapalıçarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre öğlen saatlerinde çarşı içerisindeki tuvalete giren iki kişi ücret ödemeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren yüzde 70 engelli görevli Şeref Zengin (42), şahıslardan ücretlerini ödemelerini istedi. Ücretlerini ödemeyen şahıslarla Zengin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın da müdahale ettiği kavga sonucunda, ücretlerini ödemeyen 2 şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SİLAHLARLA DÖNDÜLER

Bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelen şahıslar etrafa kurşun yağdırdı. İki şahsın açtığı ateş sonucunda yüzde 70 engelli tuval görevlisi Şeref Zengin ile çevredeki esnaf Ali Ekşi yaralandı. Yaralılar, çevre esnafın ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar
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