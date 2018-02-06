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1 TL için engelli vatandaşı vuran zanlılar, yakalandı

'de 1 TL'lik tuvalet ücretini istediği için engelli görevliyi vuran iki zanlı, İzmit'te yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 15:51
1 TL için engelli vatandaşı vuran zanlılar, yakalandı

'de dün yaşanan olayda tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda engelli tuvalet görevlisi ve bir esnaf yaralanmıştı.

1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar


Olayın ardından kamera görüntülerini inceleyen ve çevrede araştırma yapan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 zanlının izini İzmit'e kadar sürdü. İzmit'te operasyon düzenleyen ekipler, iki kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı. Maltepe Asayiş Büro'ya getirilen zanlılar, ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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1 TL için engelli vatandaşı vuran zanlılar, yakalandı
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