1 TL için engelli vatandaşı vuran zanlılar, yakalandı

Maltepe'de dün yaşanan olayda tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda engelli tuvalet görevlisi ve bir esnaf yaralanmıştı.

1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar



Olayın ardından kamera görüntülerini inceleyen ve çevrede araştırma yapan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 zanlının izini İzmit'e kadar sürdü. İzmit'te operasyon düzenleyen ekipler, iki kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı. Maltepe Asayiş Büro'ya getirilen zanlılar, ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.