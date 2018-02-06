11 gün sonra cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde 27 Ocak günü, ailesiyle birlikte zeytin toplamak üzere gittikleri arazide kaybolan zihinsel engelli Mustafa Ali Yorulmaz (29), Akdağ mevkiinde keçilerini otlatan İsmail Çelik isimli çoban tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen Yorulmaz'ın anne ve babası, cesedin teşhis edilmesini bekledi. 1 metre genişliğinde ve 40 santimetre yüksekliğindeki dere yatağında ölü bulunan Yorulmaz'ın cesedi, dere yatağının içinden çıkarıldıktan sonra yaklaşık 2 kilometre elde taşınarak otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçların bulunduğu bölgede bekleyen Mustafa Ali Yorulmaz'ın annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, acılı anne ve diğer yakınlarını sakinleştirmek için yoğun bir çaba harcadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.