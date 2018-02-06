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84 yaşında ’e gitmek için dilekçe verdi

’ta yaşayan 84 yaşındaki , Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için askerlik şubesine başvurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 11:02
84 yaşında Afrin’e gitmek için dilekçe verdi

lu , Cumhuriyet Caddesi üzerindeki askerlik şubesine dilekçe vererek gönüllü askerlik yapmak istediğini belirtti. Babasının gazi olduğunu söyleyen Daştan, "Dedem şehit, babam gazi. Ben de savaşa gitmek istiyorum. Ya şehit olurum ya gazi" dedi.

84 yaşında, Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

'de savaşan Mehmetçiklere selam gönderen Daştan, "Mehmetçikler Allah rızası için, vatan için orada çarpışıyorsunuz. Ölürseniz şehit kalırsanız gazi olacaksınız. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kaydetti.

Daştan ayrıca Bayburtlu Hicrani'ye ait şiir okudu.

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84 yaşında Afrin’e gitmek için dilekçe verdi
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