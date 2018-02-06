Alman tekneleri limanda

Kemer köyünde yaşayanlar, köy limanına sık sık Alman teknelerinin geldiğini ve yıllarca bu bölgedeki tarihi eser
kaçakçıları ile çalıştıklarını anlatıyor. 2005 yılına kadar süren yoğun yağma artık sona erdi. Ancak, Parion antik kenti büyük bir alanı kaplıyor. Kazıların sürdüğü alanlar güvenlik telleri ile çevrili ve gece görüş kameraları ile de güvenlik desteği sağlanıyor. Ancak kazı yapılmayan tarla ve arazilerde tarihi eser hırsızları zaman zaman kaçak kazı yaparak buldukları eserleri yasadışı yollarla satıyorlar. Müzeye verilmesi ve ülkemizin tarihi eser envanterine kayıtlı olması gereken eserler yurtdışına kaçırılıyor. Şimdi arkeoloji dünyasında sorulan soru şu: "Yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimizi geri getirmeye çalışırken, tarihi eser kaçakçılarına, kaçak kazıcılara, definecilere karşı yeterince mücadele ediyor muyuz? Yasalarımız bu mücadelede yeterince caydırıcı mı? En son örneğini Parion antik kentinde kaçak kazı yapan 4 kişinin serbest bırakılmasında gördüğümüz gibi kaçak kazıcılar ellerini kollarını serbestçe bırakıp dolaşacaklar mı?"