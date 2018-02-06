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’da adam kaçırmaya 5 tutuklama

’da kendilerine olan borcunu ödemediği için bir kişiyi kaçırdıkları iddia edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 2’si şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 10:13
Antalya’da adam kaçırmaya 5 tutuklama

İddiaya göre göre, Serik ilçesinde kendisinden vadeyle otomobil alan, aldığı aracı başka bir kişiye satan ve ardından yine vadeyle bir başka araç alan, zamanında senetlerin borcunu ödemeyen M.K.'yı arayan iş yeri sahibi şahsın Antalya kent merkezinde olduğunu belirledi. M.K'nin telefonuna ulaşan senet sahipleri, kadın gibi davranarak alacaklılarını bir buluşma yerine davet etti. Buluşma yerine giden M.K. 3 ayrı otomobil içinde bulunan M.E.(35), M.E. (22), C.E. (26), S.E. (32), R.E. (26), D.M.E. (56), isimli kişiler tarafından kaçırılarak Kadriye Mahallesi'ndeki bir eve götürüldü. Burada iddiaya göre D.M.E, M.K.'nin boğazını sıkarak ölümle tehdit edip, yakınlarından para istedi.

ELLERİ, AYAKLARI VE GÖZLERİ BAĞLI BULUNDU

03 Şubat günü Serik ilçesinde M.K.(26) isimli kişinin rehin alınarak ailesinden 80 bin TL para istendiği ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Bölgede güvenlik kameraları inceleyen ve M.K.'nin arkadaş çevresinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, bir işyerinin arkasında elleri, gözleri ve ayaklarını bağlı şekilde otomobile bindirilmek üzere olan M.K.'yi kurtardı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E. ve R.E. kararı ile serbest bırakılırken, M.E., M.E., C.E., D.M.E. ve E.Y. tutuklandı.

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Antalya’da adam kaçırmaya 5 tutuklama
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