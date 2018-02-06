Antalya
'da Hint düğünü sezonu, parıltılı taşlarla bezeli, dört kişinin taşıdığı tahta oturmuş gelin konseptli organizasyonla açıldı. Üç gün üç gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek Turizm
Merkezi'ndeki beş yıldızlı otellerden birinde gerçekleşti. Hindistan
'ın önemli işadamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine işadamı Hiralal Tharwani'nin kızı Shena Tharwani'nin düğünü, "Türk Gecesi" ile başladı. Gelin Tharwani, dört kişinin taşıdığı taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik eden üç dansözle dans ederek düğün alanına geldi. Hindistan'dan gelen davetliler, yöresel kıyafetleriyle düğünün ilk günü düzenlenen "Türk Gecesi"nde eğlendi. Sabahın ilk ışıklarına kadar sınırsız yiyecek ve içecek servisi yapılan ve masraftan kaçınılmadığı gözlenen düğün, iki gün daha sürecek.
Düğünü düzenleyen turizm şirketinden Bünyat Özpak ise bu düğünün orta segmentte gerçekleştiğini belirterek "1 milyon dolar maliyeti var, ancak ilk olması önemliydi. Nisan ayında iki büyük düğünümüz olacak yine Antalya
'da. Bunlardan yaklaşık 15 milyon dolarlık olanı dünya çapında ses getirecek, büyük bir düğün olacak" dedi. SIRADA 30 DÜĞÜN VAR
Dünyada nüfusu 1 milyarı aşan iki ülkeden biri olan Hindistan, grup organizasyonlarında ABD'den sonra ikinci, düğün turizminde ise ilk sırada yer alıyor. Yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde olan Hint düğünleri sektöründen pay almaya çalışan Türkiye'nin, iki yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret ve turizm şirketlerinin özel çabalarıyla önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.