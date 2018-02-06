Ayağıyla resim yaptı, yetmedi kitap yazdı

Ressam Ayşe Işık
, 5 yaşında talihsiz bir kaza sonucu iki kolunu kaybetmesine rağmen pes etmedi ve azimli mücadelenin hiçbir engel tanımayacağını gösterdi. Hayata küsmeden ayaklarıyla resim
yapan ve birçok kişisel sergi açan ressam Ayşe Işık, şimdi de kitabını yazdı. "Azim Varsa Engel Yoktur-Ayaklarımla Tutundum Hayata" kitabını kaleme alan Işık, "Ben ne engelli, ne özürlü, ne sakatım; sadece özel bir insan olduğuma inanıyorum" diyor. ÇARESİZLİK İÇİNDE ÇARE ÜRETME
Adıyaman Besnili Ayşe Işık, henüz 5 yaşındayken buğday erezyon makinesine kollarını kaptırınca iki kolunu birden kaybetti. İlkokulu ve ortaokulu Besni'nin Üçgöz Köyü'nde okuyan Besni Anadolu Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü'nün ardından İstanbul'da Bahçelievler Bilgisayar Kursu'nu bitirdi. Hayata küsmeden ayaklarıyla resim yapan 30 yaşındaki ressam, 17 yıllık emeği resimleriyle tam 32 sergi açtı. Ayşe Işık, duygularını ayaklarıyla tuvale aktarma sevdasını, şimdi de kitap yazarak perçinleştirdi. "Hedefim daha iyi resimler yapmak ve sanatımla herkese örnek olmak." diyen Işık, "Şimdi kitabımı da yazdım. Ayaklarımla tutunuyorum hayata. Azim varsa engel yoktur" dedi.
"Hiçbir zaman engelli olmamı aşamayacak kadar kendimi çaresiz görmedim" diye konuşan genç ressam, "Tabii bu önce ailem ve çevremdeki insanların desteğiyle oldu. Örneğin bir kafeye oturup meyve suyu istediğimde, ben isteyene kadar kimse bana pipet vermiyor. Tabii ki pipet gelmeyince, meyve suyunu ayaklarımla içmeye çalışıyorum. İnsanların bir anda tavırları değişiyor ve hayranlıkla bana bakıp mutlu oluyorlar. Ben de çaresizlik içinde çare üretmenin kıvancını yaşıyorum. Yarın hiçbirimizin engelli olmayacağı belli değil. Ben ne engelli, ne özürlü, ne sakatım; sadece özel bir insan olduğuma inanıyorum" ifadesini kullandı. ERDOĞAN'A RESMİNİ HEDİYE ETTİ
Ayşe Işık, 'Benim için en önemlisi' dediği sergisini 4 yıl önce AK Parti Genel Merkez binasında açtı. Sergiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da katıldı. Işık, o an yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Çok heyecanlanmıştım ve tanışmak istediğim insan karşımdaydı. Ayaklarımla resim yaptım, saçlarımı taradım çok şaşırdı ve çizdiğim resimlerden birini kendisine hediye ettim."