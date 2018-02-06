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Bilgisayar oyunu ölümle bitti

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Bilgisayar oyunu ölümle bitti
Esenyurt'ta mahalle arkadaşı olan lise öğrencileri R.A. (16) ve Yunus Emre Şahin (16), bir süre önce oynadıkları online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden tartıştı. Birkaç gün sosyal paylaşım sitesi Facebook ve İnstagram üzerinden küfürleşmeye devam eden iki çocuk önceki akşam buluştu. Yunus Emre Şahin, R.A'nın kafasına peş peşe yumruk atmaya başladı. Bu sırada R.A., cebinden çıkardığı bıçağı Şahin'in boğazına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.A. ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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Bilgisayar oyunu ölümle bitti
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