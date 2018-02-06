Bir aile yok oldu

Almanya
'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Esslingen
'de 4 kişilik Trabzonlu bir Türk aile evlerinde ölü bulundu. Mettingen semtinde meydana gelen olayda, eve bir yıl önce taşınan Turgay Öztürk
(29), eşi Filiz Öztürk (29), 4 yaşındaki oğulları Mert ve 3 yaşındaki kızları Minel karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Aileden birkaç gündür haber alamayan genç adamın annesi, dün öğle saatlerinde eve geldiğinde kapı açılmayınca polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri eşliğinde eve girildiğinde baba Turgay Öztürk ve oğlu Mert, evin girişinde yatar vaziyette bulundu. Anne ve kızı Minel'in ise merdivenlerden düştüğü öğrenildi. SABAH Avrupa'nın sorularını yanıtlayan polis sözcüsü, "Evde yüksek oranda karbonmonoksit gazı belirlendi. Ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini tahmin ediyoruz" dedi.