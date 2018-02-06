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Bir aile yok oldu

’de Türk anne-baba ile 3 ve 4 yaşlarındaki çocukları evlerinde sızan gazdan zehirlenerek can verdi

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Bir aile yok oldu
'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki 'de 4 kişilik Trabzonlu bir Türk aile evlerinde ölü bulundu. Mettingen semtinde meydana gelen olayda, eve bir yıl önce taşınan (29), eşi Filiz Öztürk (29), 4 yaşındaki oğulları Mert ve 3 yaşındaki kızları Minel karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Aileden birkaç gündür haber alamayan genç adamın annesi, dün öğle saatlerinde eve geldiğinde kapı açılmayınca polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri eşliğinde eve girildiğinde baba Turgay Öztürk ve oğlu Mert, evin girişinde yatar vaziyette bulundu. Anne ve kızı Minel'in ise merdivenlerden düştüğü öğrenildi. SABAH Avrupa'nın sorularını yanıtlayan polis sözcüsü, "Evde yüksek oranda karbonmonoksit gazı belirlendi. Ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini tahmin ediyoruz" dedi.
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Bir aile yok oldu
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