Boydak kardeşlerin yargılandığı davada tahliye çıkmadı

68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017'de görüldüğü son celsesinde mahkeme heyeti Boydak'ların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018'e ertelemişti.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN SEGBİS İLE KATILDILAR

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak ve Memduh Boydak Sincan 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nden, tutuklu sanık Halit Gazezoğlu Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanıklar Şükrü Boydak, Mehmet Fındık, Mehmet Filiz, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş ve tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Halit Bayhan ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanıklar Hacı Boydak ve Memduh Boydak duruşmaya Sincan 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BAŞBAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDI



Diğer FETÖ davasında yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanıkların ifadeleri mahkemece okundu. Başbakanlık adına duruşmaya gelen avukatın katılma talebi kabul edildi.





ŞÜKRÜ BOYDAK ETKİN PİŞMANLIKTA BULUNDU



Tutuklu sanık Şükrü Boydak ise etkin pişmanlıkta bulunduğu ifadesini mahkemeye sundu. Mahkeme etkin pişmanlık ifadesinin çok uzun olması nedeniyle duruşmada ifadeyi okumadı. Şükrü Boydak'ın yurt dışı gezileri, gezilere kimlerin katıldığı, FETÖ'nün Pensilvanya'da yaşadığı yerin nasıl olduğu, içeride neler olduğu gibi bilgiler verdiği öğrenildi.

"KINAŞ İLE GAZEZOĞLU YÖNETİCİLİKTEN, FİLİZ, FINDIK VE TÜRKMEN ÜYELİKTEN CEZALANDIRILSIN"



Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Ahmet Türkmen, Mehmet Filiz, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve Mehmet Fındık hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek sanıklar Hamdi Kınaş ile Halit Gazezoğlu'nun FETÖ'den gelen talimatları örgüt üyelerine aktardıkları ve en etkin yönetici vasfı oldukları gerekçesiyle 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan, sanıklar Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen'in ise 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

TAHLİYE ÇIKMADI, DOSYALAR YİNE AYRILDI



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda savcının mütalaasını verdiği 5 sanığın dosyasının tefrik edilerek 28 Mart'ta ayrı dosyada görülmesine, Boydak kardeşlerin yargılandığı davanın ise 13 Mart'a ertelenmesine karar vererek, tutuklu 8 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti