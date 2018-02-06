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Cezalar caydırmalı

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Cezalar caydırmalı
Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş İstanbul'da bir otelde düzenlenen 'de ki Arkeolojik Kazı Alanlarının Korunması sempozyumunda yaptığı konuşmada tarihi eser kaçakçılığına değinerek "Bulunan güvenlik kameraları ve bekçiler ile koruma maalesef bir yere kadar sağlanıyor. Bölgede kaçakçılık yapan belli insanlar var ve rahatlar çünkü yakalandıkları zaman ifade verip dedektörlerine el konulduktan sonra serbest bırakılıyorlar. Kaçakçılara verilen cezaların caydırıcı olması gerekli. İllegal yöntemlerle buldukları kamuya mal olmuş eserleri illegal yollarla satıp haksız kazanç elde ediyorlar. Kazı başkanlığı olarak önlem alsak dahi işlenen suçun hukuki bir karşılığı olmadıkça kaçakçılığın önüne geçemeyiz" dedi.
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Cezalar caydırmalı
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