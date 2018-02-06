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Cihazlarla gelip teslim oldu...

'da kuzeninin iş yerinden 'bitcoin' serverının çalınmasıyla ilgili aranan , cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. Sevgi Asan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 08:22 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 08:26
Cihazlarla gelip teslim oldu...

Geçen ay Akyazı'da bilişim ofisinden sanal para 'Bitcoin' serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan'ın kuzeni 'ın da karıştığını tespit etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi Asan çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu. Sevgi Asan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cihazlarla gelip teslim oldu...
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